Lucélio e Micheline defendem união no São João de Campina Grande

Ao lado da recém-anunciada candidata a vice, a médica Micheline Rodrigues, Lucélio Cartaxo (PV) destacou a força do Maior São João do Mundo, durante abertura do evento, na noite desta sexta-feira (08), em Campina Grande. Em seu discurso, o pré-candidato ao governo mencionou que se sente “honrado em ter um nome com a competência e a experiência técnica de Micheline nessa caminhada por uma Paraíba mais digna e mais humana”.

“É com muito orgulho e alegria que participo desta festa, ao lado de Micheline Rodrigues e do prefeito Romero. Uma comemoração essencialmente do povo, que já se tornou um patrimônio cultural do Brasil”, pontuou. Cartaxo destacou ainda o impacto da festa na economia paraibana, que “atrai mais de 2,5 milhões de turistas e movimenta cerca de R$ 200 milhões, gerando novos postos de trabalho durante o período”, disse.

Na ocasião, o pré-candidato defendeu um modelo de gestão focado nos bons resultados, que trabalhe em parceria com os municípios. “É inaceitável que uma festa como esta, que nos enche de orgulho, não tenha apoio do Governo do Estado”, revelou. Lucélio disse que “o momento é de inovar e de fazer diferente, unindo as pessoas e as cidades para a construção de um futuro novo, que estimule a cooperação e a integração”.

Gestão – Acompanhada por Lucélio, Romero Rodrigues e dezenas de prefeitos, a pré-candidata a vice-governadora, Dra. Micheline, reforçou o seu compromisso com uma forma diferente de governar. “As gestões de Campina Grande e de João Pessoa são referências para uma Paraíba que queremos mais inclusiva, mais participativa e mais feliz. A união destes dois polos pode criar uma rede, capaz de unir todos os municípios, de todas as regiões. É o primeiro passo para uma Paraíba de todos”, disse.

Fonte: WScom