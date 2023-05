Mais 19 cidades da Paraíba podem instalar estrutura do 5G; veja lista

A Paraíba é o estado da região Nordestecom a maior quantidade de liberações para a instalação de infraestrutura para o 5G. A decisão de liberação para as novas cidades ocorreu nessa quarta-feira (24), durante a reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Em todo o país, a instalação de infraestrutura para o 5G foi autorizada para 459 novos municípios de 23 estados e vai beneficiar 148 milhões de brasileiros.

As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku. O edital do Leilão do 5G também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CadÚnico – lista de beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.

Veja a lista das cidades com novas autorizações na Paraíba: