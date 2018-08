By

Não houve acertadores do concurso 2.070 da Mega-Sena, sorteado na noite desse sábado (18). Com isso, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 27 milhões.

Os números sorteados nesse sábado foram: 05 – 26 – 27 – 34 – 42 e 48. Segundo a Caixa, o próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (22).

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas em qualquer agência lotérica do Brasil, com custo mínimo de R$ 3,50 pela aposta de seis números.

Fonte e Imagem: Portal Correio