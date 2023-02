+ Milionária pode pagar R$ 29 milhões neste sábado (25)

Os dias de folia passaram. Mas as chances de ganhar nas Loterias CAIXA, não! E até as 19h deste sábado (25), os brasileiros têm um bom motivo para apostar: a +Milionária está acumulada e pode pagar um prêmio de R$ 29 milhões.

O sorteio será na noite deste sábado, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

As apostas para a +Milionária podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA.

O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6.

A +Milionária se destaca por oferecer diversos prêmios. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos.

O estudante Phillip Oliveira, de Brasília, é um dos brasileiros que apostam nas Loterias CAIXA toda semana. Ele conta o que faria com o dinheiro caso leve sozinho o prêmio.“Costumo jogar toda a semana. Estou aí, na torcida, para ganhar. Caso ganhe prêmio, eu investiria o dinheiro todo.”

E uma ótima opção para o Phillip, é investir na CAIXA. Caso o estudante ganhe sozinho o concurso 40 da + Milionária e aplique o valor total de R$ 29 milhões em uma carteira de investimentos, ele poderá contar com uma rentabilidade mensal bruta de mais de R$ 320 mil.

Outro destaque das Loterias CAIXA para o próximo sábado é o concurso 2.568 da Mega-Sena. A Mega vai sortear R$ 3 milhões (três milhões de reais).

Assim como na + Milionária, as apostas da Mega também podem ser feitas até 19h (sete horas da noite) do dia do sorteio numa das 13 mil lotéricas do país. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Para mais informações, acesse loterias.caixa.gov.br.