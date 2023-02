MP acionará Justiça contra Braiscompany para reparar danos a clientes

O promotor de Justiça de Campina Grande e diretor-regional do MP-Procon, Sócrates da Costa Agra, divulgou uma nota no início da tarde desta quinta-feira (09) detalhando as investigações sobre as acusações contra a Braiscompany. Clientes procuraram o órgão acusando a empresa de calote milionário.

Segundo o promotor, as investigações avançaram nos últimos dias com informações que elucidam a atividade da empresa Braiscompany e que reforçam a necessidade de judicialização.

“Esta semana, tivemos acesso a informações importantes e imprimimos um ritmo mais acelerado à apuração. Acreditamos que até a próxima semana, acionaremos à Justiça, na esfera cível. Até agora, tudo corrobora para a necessidade da deflagração de uma ação civil pública, a fim de resguardar os direitos dos consumidores e reparar os danos causados à coletividade”, diz Sócrates.

Quanto às implicações na esfera criminal dos fatos investigados, o promotor de Justiça explicou que essa parte da investigação não é de sua atribuição e que, possivelmente, encaminhará o procedimento para apuração junto ao órgão competente do MPPB.

Sobre o sigilo do procedimento, Sócrates Agra explicou que o MPPB já estava dando tratamento sigiloso às informações, porque envolvem nomes e outros dados pessoais e financeiros dos denunciantes e, para evitar prejuízos às pessoas, como também à investigação, decretou o sigilo do processo no que se refere à sua tramitação extrajudicial no sistema de informações do MPPB, o MPVirtual.

O promotor disse também que compreende a importância do trabalho da imprensa na apuração desse caso e na divulgação à sociedade, e que, no momento oportuno, e no que for possível, continuará informando aos órgãos de comunicação sobre o trabalho desenvolvido pelo MPPB.

Fonte: Mais PB