Mulher é socorrida às pressas após despencar da barreira do Cabo Branco, em João Pessoa

By

Mulher é socorrida às pressas após despencar da barreira do Cabo Branco,...

Uma mulher foi socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta segunda-feira (26), após despencar da barreira do Cabo Branco, em João Pessoa, Capital da Paraíba. Ainda não há informações se a queda teria sido acidental ou um ato criminoso, já que conforme relato de testemunas, um homem teria fugido do local logo após a queda da mulher.

A mulher tinha ferimento na cabeça e noutras partes do corpo e foi levada ao posto de guarda-vidas da Praia do Seixas, atendida pela ambulância de suporte avançado do Samu e encaminhada ao hospital.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a mulher foi resgatada através de maca devido ao local de difícil acesso, pois a vítima caiu próximo às pedras na base da Barreira do Cabo Branco.

Um bombeiro que conversou com a imprensa atendeu a ocorrência informou que a mulher despertou durante os primeiros socorros e relatou que se jogou da barreira.

Já Comando do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BEPTur) da Polícia Militar informou, no entanto, que não havia recebido nenhuma denúncia sobre o caso.

Fonte: PB AGORA