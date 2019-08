Mulher mata homem em Areial por ciúmes e corta órgãos genitais

By

Um crime macabro e cruel aconteceu por voltas das 21h00 desta quinta-feira (15/08) em Areial, no Agreste paraibano.

Uma mulher enciumada matou o marido, decepo-lhe os testículos e os jogou noutra casa, para em seguida tentar suicídio ingerindo comprimidos.

Ela foi socorrida pelo SAMU e encontra-se internada e custodiada no Hospital de Trauma, em Campina.

Segundo informações obtidas pela polícia militar, a vítima, Luiz de Almeida, residia no sítio “Lagoinha das Pedras”, em Esperança, era casado, mas porém tinha outra família em Areial, na Rua Balbino do Carmo, justamente com a acusada Marivânia Gabriel dos Santos, de 38 anos.

Quando o homem chegou à residência teve início uma discussão e agressões físicas.

A mulher em seguida jogou ácido muriático no rosto e corpo dele.

Depois, segundo apurou a polícia, aplicou-lhe vários golpes de faca.

Merivânia ainda arrancou os testículos do companheiro e com eles nas mãos se dirigiu a outra rua e lá os jogou num terraço da casa de outra mulher.

Luiz acabou morrendo dentro do imóvel.

A acusada após cometer o crime tomou vários comprimidos

Ela tem uma bebê de 11 meses e um filho de 08 anos.

Merivânia também apresentava cortes em uma das mãos.

Fonte: renatodiniz.com com 15ºBPM