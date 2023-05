Murilo recebe visita de ACS e ACE e reafirma defesa das pautas da categoria

Uma comitiva de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias de várias cidades da Paraíba, visitou o deputado federal Murilo Galdino (Republicanos-PB), nesta terça-feira (9) em Brasília, que reafirmou a defesa das pautas da categoria. Murilo participou na semana passada do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos ACS e ACE.

“Quero agradecer a presença dos agentes e dos meus conterrâneos e reafirmar o apoio do nosso mandato aos seus pleitos, a exemplo da aposentadoria paritária e outras pautas que vamos defender com unhas e dentes, desta categoria que é muito importante, precisamos valorizar o SUS e valorizar as pessoas”.

E completou: “São profissionais essenciais no contexto da saúde pública e têm um papel fundamental na promoção da saúde e prevenção de doenças. Tenho a honra me unir a esta luta e me coloco à disposição da categoria.

A comitiva foi capitaneada pelo presidente do Agentes Comunitários de Saúde e Combate à Endemias do Curimataú e Agreste Paraibano, Francisco Chagas. “Estamos aqui representando o nosso movimento com a colaboração do deputado que se colocou à disposição da nossa pauta e agradecemos pelo apoio”.

Algumas das pautas dos agentes são a defesa da aprovação da PEC 14/2021 e tratar das novas regras para seguridade social dos profissionais e o combate à precariedade do vínculo empregatício da categoria.

Fonte: Ascom