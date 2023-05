NO CARIRI: Operação da Polícia Civil apreende drogas, armas e pessoas envolvidas com o tráfico

Policiais civis lotados na 23ª DSPC/Juazeirinho no Cariri paraibano, pertencentes às delegacias de Assunção, Juazeirinho e Soledade, e com apoio de policiais militares da 8ªCIPM/Juazeirinho, deram integral cumprimento a um mandado de busca e apreensão, oriundo da Vara Única de Taperoá-PB, dentro da Operação ASSUNÇÃO- FASE 2.

A Operação foi realizada na manhã dessa quarta-feira (24/05), por volta das 10h30, na periferia da cidade de Assunção.

Durante a ação foram apreendidas drogas ilícitas como crack, cocaína e maconha, além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, armas de fogo, balança de precisão, material como saquinhos plásticos, triturador de droga e lâminas de aço, produtos estes utilizados na mercancia de entorpecentes.

Por fim, as buscas foram exitosas com a prisão dos envolvidos, sendo um casal no primeiro alvo e uma mulher no segundo alvo. Os presos foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e adulteração veicular.

A Operação ASSUNÇÃO- FASE 2, contou com a participação de 15 investigadores e delegados da Polícia Civil.

Fonte: De Olho no Cariri