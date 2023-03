Números 192, 193 e 190 estão sem funcionar após incêndio em João Pessoa

Uma estação de comunicação localizada no bairro de Água Fria, em João Pessoa, foi danificada por um incêndio registrado na madrugada desta segunda-feira (27). No local, o Corpo de Bombeiros encontrou baterias destruídas e uma porta arrombada – sugerindo uma ação criminosa.

Segundo o tenente Paulo César, do Corpo de Bombeiros, as chamas afetaram a comunicação com serviços de emergência – a exemplo dos números 192, 193 e 190. “Debelamos uma quantidade de fumaça e controlamos a situação”.

O Portal T5 buscou a assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros, que através do Cabo Ariano, afirmou não ter – às 7h40, número alternativo para contato com as instituições. “Estamos em contato com o Ciop, da Polícia Militar, na tentativa de solucionar essa questão”, afirmou.

