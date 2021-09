“O meu time está indo muito bem”, disse Bolsonaro ao descartar troca no Ministério

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (18) que a economia do Brasil vai “muito bem” e afastou a hipótese de substituir nomes que estão à frente dos ministérios. A declaração foi dada durante o Fórum da Rota da Fruticultura da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), em Brasília.

“Nossa economia não pode e não vai parar. Quero dizer a vocês, a gente faz analogia com futebol, quando um time não está indo bem, a gente pensa logo em trocar o técnico. O meu time está indo muito bem”, pontuou.

Em junho de 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o programa de incentivos à Rota da Fruticultura da RIDE/DF. Naquele período, o governo federal investiu cerca de R$ 1 milhão e doou veículos e equipamentos para transporte de cargas e estruturas.

A Rota da Fruticultura é responsável por otimizar toda a cadeia produtiva da fruta no Distrito Federal e em 33 municípios mineiros e goianos. A equipe cuida da logística junto a produtores rurais, associações, grupos comerciais, governos estaduais, distribuidores, setores de armazenamento, entre outros.

O evento deste sábado contou, ainda, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes; da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda; do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF); do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF); do advogado-geral da União, Bruno Bianco e do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.

Fonte: Brasil 61