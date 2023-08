Operadoras devem começar a cobrar pelo uso do WHATSAPP; Entenda como a cobrança será feita

O WhatsApp se consolidou como uma ferramenta de comunicação preferida por um grande número de brasileiros, somando mais de um bilhão de usuários em todo o mundo. Desde sua criação, quando só permitia o envio de mensagens de texto, até a inclusão de recursos avançados, como chamadas de vídeo e voz, a plataforma evoluiu e conquistou cada vez mais.

Com o crescimento da popularidade do WhatsApp, as operadoras de telecomunicações no Brasil decidiram incluir o aplicativo em seus pacotes de dados, oferecendo acesso ilimitado até mesmo a clientes sem saldos. Esta oferta gratuita é criada em planos pré-pagos e pós-pagos. No entanto, as três maiores empresas do setor no país estudam acabar com o uso ilimitado.

Vale ressaltar que a decisão das operadoras de cobrar o WhatsApp ainda não está definida de forma definitiva, e o cenário pode mudar à medida que as empresas pesam os prós e contras dessa ação. A reação dos consumidores também será específica, já que o WhatsApp se tornou um serviço muito utilizado e qualquer mudança importante pode gerar reações negativas ou afetar a fidelização do cliente com suas operadoras.



Razões para o envio

As razões pelas quais as operadoras consideram o fim do acesso ilimitado ao WhatsApp são óbvias. O aplicativo se tornou uma opção muito utilizada para chamadas e ligações, fazendo com que os usuários deixem de usar outros serviços tradicionais oferecidos pelas operadoras. Isso inclui ligações e SMS tradicionais, que não exigem conexão com a internet, além do próprio uso de dados móveis, já que o WhatsApp não depende necessariamente do pacote de internet para funcionar.

Essa mudança no comportamento do consumidor levou a uma diminuição no número de operadoras, levando-as a reavaliar a continuidade da oferta gratuita do WhatsApp em seus pacotes. Entre as principais operadoras do país, a Vivo, por exemplo, já manifestou a intenção de encerrar o recurso, mas ainda não há uma decisão final sobre o assunto. É importante ressaltar que o WhatsApp é o único aplicativo gratuito oferecido nos planos da Vivo.

A Tim, outra grande companhia aérea, fornece acesso ilimitado a outras redes sociais, como Twitter e Instagram, mas também enfrenta o dilema de saber se o tráfego gratuito do WhatsApp representa receita significativa ou atrai clientes suficientes para compensar a perda de receita.

A Claro, por sua vez, está analisando se continuará ou não oferecendo acesso ilimitado ao WhatsApp em seus planos de dados. Além do WhatsApp, o player também oferece acesso ilimitado a outras plataformas, como Facebook, TikTok, Instagram e Waze.

Fonte: Rede Brasil News