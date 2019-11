Palmeiras perde para o Grêmio, e Flamengo é campeão brasileiro menos de 24h após bi da Libertadores

Se o final de semana já era de festa para o torcedor do Flamengo com o título da Copa Libertadores, ficou ainda mais especial. Isso porque no Allianz Parque o Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio pelo placar de 2 a 1 e sagrou o rubro-negro carioca como o campeão brasileiro de 2019.

24 HORAS MÁGICAS

As últimas 24 horas para o torcedor do Flamengo foram mágicas, um verdadeiro sonho. Eram quase 19h e o torcedor flamenguista ainda estava em êxtase com a sequência de gols do Gabigol que viraram a partida final da Libertadores contra o River Plate e tiraram o grito de campeão entalado na garganta do torcedor.

As ruas do Rio de Janeiro ainda respiram o espírito e o clima da conquista e da carreata em trio elétrico que lotou o centro da cidade para recepcionar os campeões da América, mas que infelizmente terminou com confronto entre torcida e policiais.

E terá mais motivos ainda para comemorar. Menos de 24 horas depois, mais um título para comemorar: o de campeão brasileiro de 2019. A festa parece não ter hora para acabar.

Ainda faltam quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor flamenguista já pode soltar o grito de campeão. Esportivamente, é o sétimo título nacional da equipe rubro-negra em sua história. No tribunal, o STF, após uma longa briga judicial, declarou o Sport como campeão brasileiro de 1987.

A TRAJETÓRIA DA CONQUISTA

Mas esse título de 2019 é especial. Uma equipe que passou por cima de seus adversários e foi dominante durante quase todo o torneio, principalmente após a chegada do técnico Jorge Jesus. Desde sua chegada, apenas uma derrota na competição, para o Bahia fora de casa.

Agora, com 81 pontos somados, já acumula mais de um turno sem saber o que é derrota no Brasileirão. São 21 jogos de invencibilidade na competição nacional, disparado o melhor ataque da competição com 73 gols marcados e os dois artilheiros da competição: Gabigol com 22 gols e Bruno Henrique com 18.

CAMPEÃO SEM ENTRAR EM CAMPO

E no jogo que deu o título ao Flamengo, pouca inspiração em campo para Palmeiras e Grêmio. Um primeiro tempo com uma chance clara de Borja logo no com três minutos de jogo e depois mais nada dos dois lados.

Na segunda etapa, mesmo cenário. O Grêmio ficava ainda mais com a bola e circulava a bola perto da área do Palmeiras, mas também sem crias grandes chances.

Mas aos 23 minutos veio a pá de cal na pequena esperança palmeirense. Pênalti de Gustavo Gómez em Everton Cebolinha. O próprio foi para a cobrança, deslocou Weverton e fez o gol. Só que o Palmeiras devolveu na mesma moeda. Pênalti em cima de Dudu. Bruno Henrique cobrou e fez o gol de empate, mas que não impediu o título do Flamengo neste domingo, isso porque Pepe, no final do jogo, fez o segundo gol gremista.

Ficha técnica

Palmeiras 1 x 2 Grêmio

Gols: Everton e Pepê (Grêmio); Bruno Henrique (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Dudu, Lucas Lima e Zé Rafael; Borja. Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO: Paulo Victor, Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Luciano e Everton; Diego Tardelli. Técnico: Renato Gaúcho

Estatísticas

16 chutes do Palmeiras na partida

6 do Grêmio no jogo

13 faltas para cada lado

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a atuar no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Quinta-feira, 28/11, 19h30 – Fluminense x Palmeiras

Quarta-feira, 27/11, 21h30 – Athletico-PR x Grêmio

Fonte: ESPN.com.br