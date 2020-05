Paraíba confirma 132 novos casos de Covid-19 em 24h e mais sete óbitos

Casos Confirmados: 1493

Casos Descartados: 2158

Óbitos Confirmados: 92

Casos Recuperados: 310

Nesta terça-feira, 05 de maio, a Paraíba atingiu 1493 casos de Covid -19, 132 novas notificações nas últimas 24 horas. Destes, 92, infelizmente, faleceram e 310 já se recuperaram, segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde. Outros 2158 casos investigados já foram descartados para Covid-19. Dos 370 leitos de UTI previstos no plano de Contingência para Coronavírus, 197 já estão ativos, 51% deles ocupados.

Os casos confirmados estão em 75 municípios paraibanos:

Alagoa Grande (3); Alagoa Nova (1); Alagoinha (1); Alhandra (8); Araçagi (3); Areia (1); Barra de São Miguel (1); Bayeux (45); Bom Jesus (1); Boqueirão (1); Brejo do Cruz (1); Caaporã (5); Cabedelo (51); Caiçara (1); Cajazeiras (13); Campina Grande (74); Capim (1); Casserengue (1); Catingueira (1); Conde (18); Congo (1); Coremas (3); Coxixola (3); Cruz do Espírito Santo (7); Esperança (2); Guarabira (28); Gurinhém (2); Igaracy (1); Imaculada (3); Itabaiana (2); Itaporanga (1); Itapororoca (4); João Pessoa (865); Junco do Seridó (3); Lagoa Seca (2); Lucena (6); Mamanguape (4); Mari (9); Marizópolis (3); Mataraca (1); Matinhas (1) Monteiro (2); Mulungu (3); Nova Floresta (1) Patos (33); Pedras de Fogo (15); Piancó (3); Pilar (2); Pilões(1); Pilõezinhos (2); Pirpirituba (2); Pitimbu (2); Pombal (2); Princesa Isabel (2); Queimadas (2); Remígio (1) Riachão Poço (1); Riacho dos Cavalos (1); Rio Tinto (5); Santa Helena (1); Santa Rita (129); São Bento (5); São João do Rio do Peixe (6); São José de Espinharas (1); São José de Piranhas (1); São José do Bonfim (1); São Sebastião de Lagoa de Roça (1); Sapé (54); Serra Branca (1); Serra da Raíz (1); Serra Redonda (1); Sousa (17); Taperoá (9); Uirauna (1); Umbuzeiro (2).

Os 7 óbitos registrados nas ultimas 24h seguem o seguinte perfil:

Mulher, idosa, 80 anos, com comorbidade, Obesidade, Doença Cardiovascular crônica, pneumonia crônica, residente em Santa Rita, inicio dos sintomas no dia 24/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 01/05/2020.

Homem, idoso, 69 anos, com comorbidade, Hipertenso, diabético, residente em Santa Rita, inicio dos sintomas no dia 24/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 04/05/2020.

Mulher, 38 anos, com comorbidade, Doença Cardiovascular, Puérpera, residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 19/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 04/05/2020.

Mulher, adulta, 51 anos, com comorbidade, Neoplasia Maligna de Fígado não especificada, ,residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 27/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 04/05/2020.

Homem, adulto, 35 anos, com comorbidade, Diabético, residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 25/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 05/05/2020.

Mulher, Idosa, 76 anos, com comorbidade, Doença Cardiovascular, residente em Cabedelo, inicio do sintomas no dia 28/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 03/05/2020.

Homem, 45 anos, com comorbidade, etilista, hipertenso, residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 18/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 04/05/2020.

Os dados epidemiológicos e de ocupação de leitos podem ser acompanhados em paraiba.pb.gov.br/coronavirus

Fonte: Ascom