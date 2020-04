Paraíba confirma 90 novos casos de Covid-19 e três óbitos nas últimas 24h

Casos Confirmados: 633

Casos Descartados: 1482

Óbitos confirmados: 53

Casos recuperados: 119

Dos 633 casos confirmados até esta segunda, 27 de abril, 119 já se recuperaram, 53 estão hospitalizados, 9 deles em leitos de UTI e 53, infelizmente, faleceram. Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhados pelas secretarias municipais de saúde.

Os casos estão distribuídos em 40 municípios: João Pessoa (410); Campina Grande (42); Santa Rita (47); Cabedelo (22); Sapé (18); Bayeux (17); Patos (12); Sousa (06); Cajazeiras (4); Conde (5); Junco do Seridó (3); Guarabira (3); São João do Rio do Peixe (5); Pombal (2); Itapororoca (3); Itabaiana (2); Pedras de Fogo (3); Serra Branca (1); Riachão do Poço (1); São Bento (4); Congo (1); Queimadas (1); Bom Jesus (1); Cruz do Espírito Santo (3); Igaracy (1); Alagoa Grande (1); Barra de São Miguel (1); Alagoa Nova (1); Coremas (1); Taperoá (1); Brejo Do Cruz (1); Caaporã (1); Coxixola (1); Boqueirão (1); Areia (1); Marizópolis (1), Gurinhém (1), Esperança (2), Lagoa Seca (1), Mari (1).

Três óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas:

Homem de 54 anos, residente em Boqueirão, tabagista, estava interno em UPA no município de Campina Grande,foi a óbito dia 26/04.

Mulher, idosa, 72 anos, residente em Santa Rita, hipertensa e diabética, estava interna em Hospital Público, foi a óbito 27/04.

Mulher, 52 anos, residente em Mari. Portadora de obesidade e transtornos psiquiátricos. Foi a óbito em 24 de abril em sua residência. O material foi coletado pelo Serviço de Verificação de Óbitos.

No momento, 38% dos leitos de UTI disponíveis no Plano Estadual de Contingência para Covid-19 estão ocupados.

Estes e outros dados você pode conferir em www.paraiba.pb.gov.br/coronavirus

Fonte: Ascom