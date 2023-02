Paraíba é o segundo estado do país com mais ofertas de vagas no Sisu 2023

Paraíba é o segundo estado do país com mais ofertas de vagas...

A Paraíba ocupa o segundo lugar no Brasil em oferta de vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1, com 18.888 vagas disponibilizadas, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Só na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) estão sendo ofertadas 7.825 vagas, em 124 cursos. O estado que lidera o número de vagas em instituições públicas de ensino superior é Minas Gerais, com 29.116.