Paraíba tem mais de 1.200 casos graves de síndromes respiratórias e 31 mortes

Mais um Boletim Epidemiológico semanal de síndromes respiratórias foi divulgado na Paraíba. Os dados foram atualizados nessa segunda-feira (29) e mostra que 1.292 pessoas já foram registrados com casos graves.

Este número, inclusive, corresponde a 26% de registros a mais, comparados com a última semana. As detecções mais vistas nas últimas semanas é da presença do vírus Sincicial (VSR), Influenza B e SARS-CoV-2 dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Dos casos notificados, pelo 564 foram confirmados através de RT-PCR, que deram positivo para síndrome respiratória, com predominância geral na faixa etária menor de um ano, equivalente a 46%.

Até o momento, 31 pessoas morreram de alguma síndrome respiratória que não seja a covid-19. A maioria desses casos estão acometendo pessoas entre 15 dias e vida e nove anos de idade.

As cidades com registros de morte, até o momento, são Alagoa Grande (1), Cabedelo (1), Conde (1), João Pessoa (4), Monteiro(2), Santa Luzia (1), Sapé (2) e Sousa (2). Três mortes ainda estão sob investigação.

No momento, a Paraíba está com uma cobertura de 66,8% de cobertura nos públicos prioritários, 59,70% no público infantil e 67,82% dos idosos. A meta estadual é de 95% do público vacinado.

Fonte: Portal Correio