Pesquisa da UFPB aponta crescimento na ocupação de leitos de UTI na Paraíba

Estudo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) aponta que a ocupação dos leitos adultos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na Grande João Pessoa, no Sertão e em todo o estado mantém tendência de alta.

A tendência foi calculada com base em um cálculo feito dos últimos 13 dias, do espaço de tempo médio entre o início de uma hospitalização e de possível óbito por causa da Covid-19. De acordo com os pesquisadores, há relação direta entre o número de casos ativos e de hospitalizados.

Segundo a Secretaria de Saúde da Paraíba, na última sexta-feira (20), a ocupação total de leitos de UTI – adulto, pediátrico e obstétrico – em todo o estado era de 45%. na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos chegou a 53%. No sertão, esse índice é de 66%.

Fonte: Brasil 61