PF deflagra operação contra fraudes previdenviárias em cidades paraibanas

A Polícia Federal e a Coordenação de Inteligência Previdenciária deflagraram nesta quarta-feira (8), com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, a “Operação Amenti”, contra fraudes em benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No total, foram expedidos quatro mandados de busca pela Justiça Federal da Paraíba para serem cumpridos nas cidades de Mamanguape, Cajazeiras e Guarabira em imóveis relacionados aos investigados.

Através de investigações e levantamentos, a Delegacia de Combate a Crimes Previdenciários chegou a um esquema de recebimento indevido de 84 benefícios de prestação continuada, BPC-LOAS e previdenciários, com uso de documentos falsos por ocasião de requerimentos, concessões e manutenções desses benefícios no Estado.

As investigações foram iniciadas em 12 de março de 2020 e são voltadas para investigar condutas encontradas no art. 171, § 3º, do Código Penal.

De acordo com as investigações, o prejuízo estimado aos cofres da Seguridade Social em razão da fraude gira em torno de R$ 7.379.522,70, enquanto que o prejuízo evitado com a suspensão e cassação dos benefícios indevidos é de cerca de R$ 8.000.000,00.

O nome “Operação Amenti” está relacionado à mitologia egípcia, que caracteriza terra de fantasmas, pessoas inexistentes, referindo-se ao fato de terem sido “criadas” pessoas e documentos para a obtenção de benefícios ilegais.