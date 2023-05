PF investiga suspeito de roubar encomendas dos Correios em João Pessoa

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (10), uma operação contra um homem suspeito de roubar encomendas de um carro dos Correios em João Pessoa. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca a apreensão. O caso aconteceu e junho de 2022.

Denominada como Operação Pony Express, a ação apura a participação do investigado no caso. Câmeras de segurança registraram o assalto, que aconteceu no dia 6 de junho do referido ano, na Rua Maria Rosa Jacinto, no bairro do Bessa.

Nas imagens, dois homens abordam o condutor do veículo dos Correios e anunciaram um assalto. Diversas encomendas foram retiradas do carro oficial e depositadas em um segundo veículo, modelo Fox. “O investigado responderá por crime de roubo qualificado, cuja pena pode superar 10 anos de reclusão”, disse a PF.

Operação Pony Express

O nome da operação é uma referência ao famoso serviço postal do velho oeste americano, que, ao longo de sua longa história, era constantemente visado por assaltantes.

Fonte: T5