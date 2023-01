PL pretende lançar Michelle Bolsonaro como candidata à Presidência em 2026

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (27) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro poderá se tornar candidata à Presidência da República, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não queira disputar o cargo em 2026. As declarações ocorreram durante entrevista à CNN.

“Se o Bolsonaro não quiser ser candidato nós temos a Michelle. Ela se revelou no lançamento da campanha de Bolsonaro em 2022. Foi uma surpresa para todos”, disse em entrevista.

Valdemar Costa Neto também revelou qual deve ser o papel a ser desempenhado por ela dentro do partido nos próximos meses. “Nós queremos acertar a entrada dela no PL Mulher porque ela vai fazer palestras pelo país para trazer as mulheres para o partido. Nós precisamos das mulheres no partido”, completou.

Michelle Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, desembarcou no Aeroporto de Brasília nesta quinta. Ela chegou em um voo vindo de Orlando. Bolsonaro não estava com ela.