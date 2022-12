By

Preço do gás de cozinha vai aumentar em 2023, diz sindicato

O diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) devem ficar mais caros em todo Brasil a partir desta segunda-feira (2). Esse aumento se deve pelo retorno de impostos federais que incidem sobre os combustíveis. Na Paraíba, o aumento no gás de cozinha, deve ser de até R$5,00 no preço atual. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato de Revendedores de Gás GLP (Sinregás-PB), Marcos Antônio Bezerra, nesta sexta-feira (30).

A decisão foi comunicada pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Ele defende o fim da isenção e atende a um pedido do presidente eleito, Lula, que se reuniu com Haddad durante a tarte para apresentar os cenários propostos pela atual gestão.

Em publicação nas redes sociais, o atual ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse que a retomada dos impostos deve provocar um aumento de R$ 0,69 sobre os combustíveis. “Preço da gasolina, diesel e etanol vai aumentar a partir de janeiro por escolha do novo governo. O governo do PT optou por não prorrogar a isenção de tributos federais sobre combustíveis. Resultado: a partir de janeiro gasolina vai aumentar aproximadamente R$ 0,69 e diesel R$ 0,33”, escreveu.

Fonte: Rádio Cidadão PB