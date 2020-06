Prefeito anuncia reabertura do comércio de Campina Grande na segunda

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou na tarde desta sexta-feira (12) a reabertura do comércio no município a partir da próxima segunda-feira (15).

A volta das atividades econômicas na Rainha da Borborema irá ocorrer em três etapas. Lojas de varejo, salões de beleza e serviços abrirão na segunda-feira das 8h às 17 horas na rua João Pessoa e das 9h às 18h nas outras ruas do Centro.

Primeira etapa

A primeira etapa do plano começa nesta segunda-feira, dia 15, com a abertura de lojas de varejos e serviços de até 200 metros quadrados no centro e nos bairros das cidade. As lojas da rua João Pessoa e adjacentes funcionarão das 8h às 17h. Já das 9h às 18hm haverá o funcionamento das lojas de ruas centrais como Maciel Pinheiro, Venâncio Neiva, Cardoso Vieira e ruas adjacentes, evitando-se coincidência de horários. O objetivo é controlar melhor o sistema de transporte público.

Também foram contemplados com a abertura os shoppings centers, mas nesta primeira etapa apenas com o sistema drive thru, não havendo, portanto, o funcionamento da parte interna desses estabelecimentos, obedecendo-se a um processo de flexibilização com segurança. Integram também essa fase os salões de beleza e as barbearias. As atividades religiosas serão retomadas, mas com ressalvas, pois só poderão voltar a acontecer a partir do sábado, dia 20, com ocupação máxima de 20%da capacidade dos templos e distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os fiéis.

Segunda etapa

Já a segunda etapa acontecerá no dia 29 de junho, com Shoppings e galerias, mas sem o funcionamento de cinemas, auditórios e áreas de jogos. Também voltarão a funcionar lojas com área superior a 200 metros quadrados, além de bares e restaurantes com taxa de ocupação inferior a 50%, dando-se prioridade ao ar livre. Poderão ainda ser retomadas as atividades físicas ao ar livre em áreas como o Açude Velho e demais recantos da cidade, além das academias de ginástica.

Terceira etapa

Por fim, haverá, a partir do dia 13 de julho, a terceira etapa do plano, com a liberação de todas as atividades econômicas da cidade, mas com obediência rigorosa de protocolos setoriais aprovados. Também poderá ser retomado o funcionamento das escolas públicas e privadas, além de eventos de práticas esportivas; templos religiosos (estes com 40% de ocupação); museus, teatros e demais casas de eventos com taxa de ocupação reduzida de 50%. As recomendações e protocolos sanitários estarão disponíveis nos sites oficiais do município.

Segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, Campina Grande conta com 3504 casos de Covid-19 e é a segunda cidade do Estado em número de infectados.

CALENDÁRIO – PLANO DE CONVIVÊNCIA COM A COVID-19 E RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

DIA 15/06

– Lojas de varejo e serviços de até 200 metros quadrados, no Centro e bairros

– Shopping centers com funcionamento exclusivo de drive-trhu

– Salões de beleza e barbearias

DIA 20/06

– Atividades religiosas, com ocupação nos templos de até 20% da capacidade

DIA 29/06

– Shoppings e galerias (sem atividades dos cinemas, auditórios e áreas de jogos suspensos;

– liberação de lojas de ruas acima de 200 m2;

– Bares e restaurantes com taxa de ocupação inferior a 50% e priorizar o atendimento ao ar livre;

– Atividades físicas ao ar livre (praças, parques e açude velho);

– Academias de ginástica;

DIA 13/07

– Liberação de todas as atividades com protocolos setoriais aprovados;

– Instituições de ensino publico e privada;

-Atividades religiosas com até 40% da capacidade máxima dos templos;

– Realização de eventos com capacidade máxima de 50%

– Eventos de prática esportiva;

– Museus, teatros e casas de eventos com capacidade reduzida em 50%

Fonte: Portal WSCOM