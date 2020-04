Prefeitura autoriza atendimento no Sine Municipal a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, autorizou o funcionamento do Sine Municipal, a partir desta quarta-feira (22). O atendimento ao trabalhador acontecerá em horário especial, das 8h às 12h.

De acordo com o coordenador do Sine, Hércules Lafite, o atendimento será especificamente no setor do Seguro Desemprego e toda a equipe utilizará Equipamentos de Proteção Individual. Após o decreto municipal, o coordenador do Sine suspendeu as capacitações e o atendimento itinerante, bem como liberou o afastamento dos servidores e colaboradores com idade superior a 60 anos e intensificou as normas de higienização. No dia 23 de março, atendendo a determinação do prefeito Romero Rodrigues, as atividades no Sine Municipal foram suspensas.

“O Sine estará aberto para atender unicamente a demanda do Seguro Desemprego. Os demais serviços prestados aos trabalhadores campinenses continuam suspensos”, esclareceu o coordenador, Hércules Lafite. O Sine Municipal está localizado nas dependências do Museu Vivo da Ciência, ao lado do Parque do Açude Novo.