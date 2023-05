Prefeitura de Camalaú lança edital para processo seletivo simplificado com diversas vagas disponíveis

By

Prefeitura de Camalaú lança edital para processo seletivo simplificado com diversas vagas...

A Prefeitura Municipal de Camalaú, no Cariri da Paraíba, lançou nesta sexta-feira (12), o edital do segundo Processo Seletivo Simplificado. O objetivo é preencher vagas para diversos cargos em diferentes áreas do município.

Entre os cargos oferecidos estão Assistente Social, Cuidador de Apoio em Educação Especial, Entrevistador do Programa Bolsa Família, Fisioterapeuta, Odontólogo Bucomaxilofacial, Professor de Artes, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicólogo, Técnico em Laboratório e Técnico em Saúde Bucal.

As inscrições para o processo seletivo serão presenciais e gratuitas, e deverão ser realizadas no período compreendido entre 15 e 17 de maio de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Camalaú.

Os interessados devem se atentar aos pré-requisitos exigidos para cada cargo, bem como aos documentos necessários para a inscrição. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Camalaú (camalau.pb.gov.br).

Com a realização deste processo seletivo, a Prefeitura de Camalaú visa preencher as vagas em aberto de forma rápida e eficiente, buscando garantir a qualidade dos serviços prestados à população.

Fonte: Blog do Bruno Lira