Prefeitura vai pagar R$ 650 mil a Wesley Safadão por show no Forró Fogo

Prefeitura vai pagar R$ 650 mil a Wesley Safadão por show no...

A Prefeitura de Pedras de Fogo vai pagar R$ 650 mil a Wesley Safadão pelo show que o cantor fará na festa “Forró Fogo”, no município. A contratação consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

A Prefeitura de Pedras de Fogo pagará também a outros artistas. Nattanzinho vai receber R$ 400 mil, Taty Girl e Geraldo Azevedo receberão R$ 150 mil, cada um, e Eric Land e Henry Freitas, terão cachê de R$ 90 mil, também cada um. Ainda foi contratada a banda Cavalo de Pau, por R$ 45 mil.

O total é de R$ 1,57 milhão em cachês de shows para o Forró Fogo, festa tradicional em Pedras de Fogo. O evento acontecerá no mês de agosto.

Fonte: ClickPB