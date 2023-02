Pregão Eletrônico define vencedora na concorrência pela gestão da edição 2023 do Maior São João do Mundo

O Maior São João do Mundo já tem definida a empresa responsável pela realização da edição 2023, que marca o 40º aniversário do evento. A Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda., de Fortaleza (CE), saiu vitoriosa do Pregão Eletrônico realizado na manhã desta sexta-feira,10.

O sucesso no pregão eletrônico, realizado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Secretaria de Administração, marca uma virada de chave na realização da festa de quatro décadas.

Concorrendo com três outras empresas, a Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda., que cumpriu rigorosamente todas as exigências burocráticas e de expertise vai pagar o valor de R$ 355.655,91 de outorga pela realização das edições de 2023 e 2024. O valor mínimo de lance foi de R$ 341.976,84.

Para conclusão do processo licitatório, o controle interno expedirá um parecer de conformidade. A homologação do resultado será publicada na edição deste sábado do Semanário Oficial do Município.