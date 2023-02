By

Presidente do TJPB afirma desconhecer lentidão em processos da operação Calvário

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador João Benedito, disse que não como agir preventivamente para evitar que novos juízes se neguem a julgar os processos da Operação Calvário, que investiga esquema de corrupção na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho (PT). Em entrevista à TV Cabo Branco, nesta terça-feira (14), o chefe do judiciário estadual disse que o direito de averbar suspeição é legal.

Não tem como resolver essa situação em termos de prevenção. O juiz pela lei, o Código de Processo Civil permite que ele se averbe suspeição se porventura ele não se sentir à vontade para decidir sobre determinada matéria. Aí não tem como prevenir. Se todos os juízes se averbarem suspeito temos que tomar outra solução”, explicou o presidente.

Fonte: Edna Soares