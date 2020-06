Presidente e diretor de Comunicação do Sintab se afastam para disputar eleições 2020

By

Presidente e diretor de Comunicação do Sintab se afastam para disputar eleições...

Por força da legislação que assim determina, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Agreste e Borborema (Sintab), Giovanni Freire, irá se afastar da presidência do sindicato nesta quarta-feira, 03. Giovanni disputará uma das cadeiras da Câmara Municipal de Campina Grande nas eleições deste ano.

O presidente, que testou positivo para Covid-19, está cumprindo quarentena em casa e se recupera bem dos sintomas do novo coronavírus. Quem assumirá a presidência a partir da quinta-feira, 04, será a professora Mônica Santos, até então ocupando a vice-presidência.

Além do presidente Giovanni Freire, o diretor de Comunicação, Napoleão Maracajá, também se afastará de sua função no Sintab nesta quarta-feira, para se dedicar à campanha eleitoral de 2020. Ele também disputará uma das vagas na Casa de Félix Araújo.

Fonte: Ascom