Previne Brasil: Campina Grande atinge pior indicador da saúde básica na Paraíba, aponta MS

A saúde básica de Campina Grande despencou para última posição do ranking entre os municípios da Paraíba, segundo o programa Previne Brasil. A avaliação é feita a cada quadrimestre, e neste último, entre os meses de janeiro e abril de 2023, Campina atingiu a média de 3,94. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Saúde na noite dessa quarta-feira (24).

O Previne Brasil é um modelo de financiamento do Ministério da Saúde junto aos municípios. A Prefeitura recebe recursos para investimentos na Saúde a partir do desempenho nos indicadores do programa. Caso as metas sejam cumpridas, o governo federal faz o repasse financeiro para as secretarias municipais.

A Capital João Pessoa registrou uma média de 4,57, ficando na 220ª posição. Tiveram nota máxima no estado os municípios de São José da Lagoa Tapada, Itatuba, São Domingos, Vista Serrana, Algodão de Jandaíra, Serra Grande, Santana de Mangueira, Nova Olinda, São Francisco, Marizópolis, Teixeira, Cabaceiras, Nazarezinho e Piancó.

Indicadores do Previne Brasil

Indicador 1: proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação.

Indicador 2: proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

Indicador 3: proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

Indicador 4: proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.

Indicador 5: proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada.

Indicador 6: proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre.

Indicador 7: proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Fonte: Blog do Maurílio Junior