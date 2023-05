PRF na Paraíba divulga balanço da Operação Dia do Trabalhador 2023

O não uso do cinto de segurança e capacete de proteção foram uma das principais infrações de trânsito flagradas nas rodovias federais paraibanas durante a Operação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em todo o país a Operação Dia do Trabalhador 2023, que iniciou na madrugada da última sexta-feira (28) e encerrou às 23h59 da segunda-feira (01). A PRF reforçou o policiamento nas rodovias federais que cortam o estado da Paraíba visando garantir a segurança durante o feriado.

FISCALIZAÇÃO- Foram fiscalizados durante todo o período da operação 2.024 pessoas e 1.496 veículos, além da realização de 1.121 testes de alcoolemia. O que resultou em 94 veículos recolhidos por diversas irregularidades. Um veículo com registro de roubo/furto também foi recuperado.

ACIDENTALIDADE – Mesmo com a intensa fiscalização, a PRF registrou um total de 30 acidentes, sendo cinco deles considerados graves, o que resultou o em 30 pessoas feridas e uma pessoa morta.

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – Ao todo foram registradas 846 infrações de trânsito durante o período da Operação. Desse total, chamou atenção o número de pessoas flagradas sem utilizar equipamentos de segurança, sendo 63 infrações relacionadas a ausência do uso do cinto de segurança e 60 pessoas sem capacete. Além disso, 18 pessoas foram flagradas dirigindo sob o efeito de álcool. Essas condutas colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas todos os demais usuários da rodovia.

Dois exemplos do perigo da mistura perigosa e criminosa do álcool e direção, ocorreram no domingo (30). Na primeira situação, usuários da rodovia fizeram uma denúncia que um veículo transitava de forma imprudente. Rapidamente, equipes da PRF realizaram diligências para localizá-lo, mas condutor bateu na traseira de um veículo de passeio antes mesmo da equipe conseguir alcançá-lo. Durante o atendimento do acidente foi realizado o teste do etilômetro (bafômetro), sendo constatado que o condutor, um homem de 44 anos, tinha ingerido bebida alcoólica, resultando em 1,12 mg/L de álcool por litro de ar. Ele foi preso e encaminhado para as autoridades cabíveis.

A outra ocorrência se deu quando a equipe recebeu a informação de um acidente entre dois veículos e, chegando ao local, constatou-se que o condutor de uma motocicleta envolvida na colisão estava com sintomas nítidos de embriaguez (desequilíbrio, falta de reflexo, olhos vermelhos, falas desconexas, desorientação, desordem), foi realizado o teste e aferido a medida de 1,28 mg/L de álcool por litro de ar. O condutor, um homem de 60 anos, recebeu voz de prisão em face do delito previsto no artigo 306, do CTB, ao materializar-se o crime de embriaguez ao volante.

CRIMINALIDADE- As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 11 pessoas foram presas por crimes diversos. Em uma das ocorrências, um homem de 35 anos, foi detido na última domingo (30), por agredir sua esposa às margens da rodovia na BR 230, km 60, no município de Cruz do Espírito Santo. Policiais realizavam fiscalização nas redondezas quando flagraram o indivíduo desferindo socos em sua companheira. Prontamente, os agentes da PRF agiram rápido, impedindo que ele desse continuidade à violência. Ele foi detido e encaminhado para as autoridades cabíveis onde poderá ser aplicada a Lei Maria da Penha.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO- O reforço contou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo 733 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado a fim de conscientizar os usuários da rodovia do seu papel para a construção de um trânsito seguro.