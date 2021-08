Programa Habilitação Social divulga segunda chamada de candidatos

O Programa Habilitação Social divulgou, nesta quinta-feira (26), a lista da 2ª chamada dos candidatos selecionados no PHS. A relação foi disponibilizada no site www.habilitacaosocial.pb.gov.br, contendo os nomes dos mais de 3 mil classificados, por região, nessa fase do projeto. Um total de 32.685 paraibanos se inscreveu no programa, lançado pelo Governo do Estado em abril deste ano, para o preenchimento de 5 mil vagas.

O PHS tem o objetivo de atender à população de baixa renda, incluindo motoboys que trabalham com delivery. O programa possibilita, de forma gratuita, a obtenção da Autorização para Condução de Ciclomotores (ACC) e da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B, contemplando hipóteses de adição e mudanças de categorias, bem como para renovação do documento de habilitação.

A partir de agora, até o próximo dia 5, os candidatos desta 2ª chamada devem voltar ao site do PHS, a fim de anexarem os documentos comprobatórios exigidos para cada segmento (relação no edital e no site). Os arquivos devem ser salvos no formato PDF, com no máximo 1 megabyte. Segundo o Edital 001/2021, a não juntada dessa documentação resultará na desclassificação do candidato.

As vagas foram distribuídas com base nas 14 Regiões Geoadministrativas do Estado, ficando o maior número para a 1ª Região, com sede em João Pessoa (1.639 selecionados), seguida pela 3ª Região, sediada por Campina Grande (1.105 selecionados). Já entre os inscritos, o número de mulheres foi superior ao dos homens: 18.264 contra 14.421.

De acordo com as categorias, 50% (2.500 vagas) foram destinados para candidatos à primeira CNH, sendo 70% para a categoria A (motos), 10% ACC (ciclomotores) e 20% para a B (carros); 40% (2.000 vagas) para as hipóteses de adição e de mudança de categoria, e 10% (500 vagas) para renovação da CNH.

O candidato beneficiado é dispensado das taxas relativas aos exames de aptidão física e mental; adição de categoria; mudança de categoria; licença para aprendizado de direção veicular (LADV); permissão para dirigir A ou B; curso teórico-técnico e de prática de direção veicular; e da renovação de CNH. Todos os Centros de Formação de Condutores (autoescolas) credenciados ao Detran-PB estão aptos a receber os candidatos classificados no PHS.

As vagas disponibilizadas pelo programa foram distribuídas entre candidatos com baixo poder aquisitivo e alguns grupos tiveram prioridade nesse processo: beneficiários do Programa Bolsa Família; desempregados; alunos cursando o último ano do ensino médio na rede pública ou que tenham concluído o ensino médio na rede pública há no máximo dois anos; alunos concluintes ou que tenham concluído o Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

E ainda: egressos do Sistema Penitenciário, inclusive os que se encontram no regime semi-aberto; adolescentes que tenham cumprido medida socioeducativa nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e que tenham completado 18 anos de idade; pessoas com deficiência; produtores selecionados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com prioridade para os agricultores de comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ciganos, assentados); mulheres vítimas de violência doméstica, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad-Único).

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS DA 2ª CHAMADA

CRONOGRAMA PRAZOS Envio da Documentação (anexar a documentação em PDF) De 26/08/2021 à 05/09/2021 Análise Documental De 08 à 17/09/2021 Resultado da Análise Documental 21/09/2021 Envio dos Recursos De 22/09 à 01/10/2021 Análise dos Recursos De 28/09 à 07/10/2021 Resultado da Análise dos Recursos 11/10/2021 Divulgação dos Candidatos e Locais para a realização da 3ª Etapa – Saber Ler e Escrever 13/10/2021 Realização da 3ª Etapa – Comprovação presencial que Sabe Ler e Escrever De 18 à 29/10/2021 Lista Final dos Candidatos Aptos para gratuidade da CNH 05/11/2021

Fonte: Ascom