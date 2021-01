Programação de posse de Bruno Cunha Lima e Lucas Ribeiro começa com Missa em Ação de Graças na Catedral de Campina Grande

Primeiro compromisso formal dos novos prefeito e vice-prefeito de Campina Grande foi na Igreja Matriz

Uma Missa em Ação de Graças marcou na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, o início da programação de posse do novo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e do vice-prefeito, Lucas Ribeiro. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Campina Grande, dom Dulcênio Fontes de Matos. O ex-prefeito Romero Rodrigues, familiares dos empossados, vereadores e outras autoridades estiveram presentes.

Durante a celebração, foram entoados cânticos espirituais e feitas leituras bíblicas destinadas a despertar e estimular a fé da família cristã. Dom Dulcênio, em sua homilia, explicou que a primeira missa do ano celebra a mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria, fazendo com que se inicie o ano com a providencial intercessão da genitora do Redentor por toda a humanidade.

Segundo ele, Maria oferece muitas lições quanto ao serviço a Deus e à própria humanidade, pois foi ela quem intercedeu a Jesus Cristo por todos aqueles que tiveram acesso ao seu amado Filho, levando-os a desfrutarem de milagres e de outras divinas providências. “Deus quer pessoas para a concretização dos seus desígnios, sendo isto válido também para a própria arte da política, que deve estar exclusivamente voltada à construção do bem comum”, acrescentou.

Conforme ressaltou o bispo, todo homem público é delegado por Deus para promover a dignidade dos seus semelhantes, os quais devem ser vistos como imagem e semelhança de Deus, sobretudo os marginalizados e os mais carentes de justiça social. Segundo ele, as autoridades devem agir, portanto, dentro da ordem moral, devendo sempre atuar a serviço dos cidadãos.

Por sua vez, o padre Luciano Guedes, Vigário Geral da Diocese e Pároco da Catedral, desejou êxito aos novos gestores de Campina Grande, esperando que a nova gestão seja construída com amor, inteligência e compromisso social. Ele também manifestou os votos de um ano de muita saúde, paz e vida para os governantes e todo o povo campinense. “Que Deus nos abençoe, no guie e nos ilumine neste ano que agora se inicia”, afirmou.

Agradecimentos a Romero Rodrigues

O bispo diocesano fez saudação ao ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, destacando que ele “fez um trabalho administrativo de notável valor social, pois governou com espírito de amor, dedicação e total entrega ao povo”, lembrando que até mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus o ex-prefeito, com muita fé e diligência, foi socorrer e amparar o povo campinense, lutando, assim, pela preservação da saúde do povo, em atos testemunhados por toda a sociedade.

Voltando-se para Bruno Cunha Lima e Lucas Ribeiro, o líder religioso exortou-os quanto à necessidade de um governo com base na prática da humildade, como também a importância de se fazer um trabalho em sintonia com as necessidades da sociedade.

“Peço aos senhores e a todos os seus auxiliares, como também aos vereadores hoje igualmente empossados, para que lutem pelo bem comum, inspirados pelas verdades de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus – o caminho, a verdade e a vida – ilumine a todos para o bem do nosso povo”, afirmou.

Depois da missa, Bruno Cunha Lima e Lucas Ribeiro se deslocaram até o Teatro Unifacisa para a sessão solene de posse em ato da Câmara Municipal de Campina Grande. Ainda nesta sexta-feira, à noite, eles participarão de um culto solene de Ação de Graças na Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande, no bairro de São José.

