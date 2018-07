Pronatec abre mais de 200 vagas para professores na PB; veja edital

Estão abertas, até este domingo (1º), as inscrições para mais de 200 vagas para professor do MedioTec do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As vagas estão disponíveis em 17 municípios para profissionais que se enquadrem no perfil dos cursos ofertados. Cada profissional poderá se inscrever em até três disciplinas na mesma unidade de ensino conforme o edital.

Os cursos oferecidos são: técnico em administração; técnico segurança do trabalho; técnico de informática; técnico em guia de turismo; técnico em programação de jogos digitais; técnico em eventos; técnico em hospedagem; técnico em marketing; técnico em confeitaria; técnico em contabilidade e técnico em vendas.

O MedioTec é uma ação nacional que visa o fortalecimento das políticas de educação profissional, oferecendo Ensino Técnico de nível médio articulado de forma simultânea com as redes de educação e com o setor produtivo.

Os cursos acontecerão nas cidades de Bayeux, Boqueirão, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Campina Grande, Conceição, Conde, Guarabira, Ibiara, João Pessoa, Mamanguape, Patos, Santa Rita, São Bento, Sousa e Sumé.

Fonte: Portal Correio – Imagem: (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)