QUEDA DE AVIÃO EM SP – Acidente pode ter sido provocado por problema no combustível

Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record suspeitam que o avião que caiu em uma avenida de São Paulo teve problemas no combustível. O local do acidente foi isolado para a análise dos técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Só neste ano, o Brasil já registrou 22 acidentes aéreos, com dez mortes.

Segundo o tenente Jefferson de Souza, da Polícia Militar, a aeronave, ao tentar fazer um pouso, atingiu o solo próximo do número 2.154 da Avenida Marquês de São Vicente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu intacta e se incendiou depois da queda. O incêndio foi causado pelo combustível que vazou da aeronave.

Mortos e feridos

Duas pessoas que estavam na aeronave morreram carbonizadas. Além disso, seis pessoas ficaram feridas. Entre os feridos, um motociclista e cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus foram atingidos por destroços.

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus foi atingido na parte traseira pelos destroços da aeronave e pegou fogo. As vítimas feridas foram encaminhadas para diferentes unidades de saúde da região. Sendo elas:

-Vítima com trauma no braço foi levada para a UPA Santana

-Vítima com TCE foi levada pelo SAMU para a Santa Casa

-Motociclista com crise de ansiedade foi levado pelo SAMU para a Intermédica Barra Funda

-Vítima com trauma no joelho foi levada pelo SAMU para a UPA

-Vítima dentro do ônibus foi socorrida pela CT

-Outra vítima dentro do ônibus, com trauma no tórax, foi levada para a UR Vila Penteado

Investigações

A aeronave tinha como destino Porto Alegre. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. O SERIPA IV é um órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas para prevenir novos acidentes. A ação inicial do SERIPA IV inclui a coleta e confirmação de dados, a preservação de elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave e o levantamento de informações necessárias à investigação.

Redação com CNN-Brasil e jornal da Record / Fotomontagem: Reprodução redes sociais