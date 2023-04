Quem é o único nordestino na lista de bilionários da Forbes e o que ele faz

By

O maranhense Ilson Mateus, fundador da rede de supermercados Mateus, é o único do Nordeste com fortuna superior a US$ 1 bilhão. É o que mostra o levantamento de 2023 da lista de bilionários da Forbes.

De acordo com a publicação, o empresário, de 60 anos, está na 21ª posição do Brasil. Ele tem um patrimônio líquido de US$ 1,7 bilhão. Esse número equivale a R$ 8,6 bilhões.

O levantamento também mostra que ele está na posição número 1.725 no ranking mundial.

A rede de supermercados Mateus é a quarta maior varejista de alimentos do Brasil com mais de 220 lojas.

Fonte: ne9