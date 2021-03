Recém-nascida é salva por policial militar após se engasgar com leite materno em João Pessoa

Uma recém-nascida de 1 mês foi salva por um sargento da Polícia Militar, após se engasgar com o leito materno, na noite deste domingo (28), na comunidade Bela Vista, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa. O sargento Sérgio Luiz Santos Gonçalves, colocou a bebê de bruços em cima do seu braço e fez compressões no meio das costas da criança.

Logo em seguida a menina foi se reanimando e foi levada pelos policiais para receber atendimento no Hospital Infantil Arlinda Marques.

A unidade de saúde informou que a criança chegou ao local respirando e apresentava quadro clínico estável. A bebê Clarisse passa bem.

Fonte: ClickPB