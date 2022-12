Republicanos se reúnem com João Azevêdo e oficializam candidaturas de Branco Mendes e Adriano Galdino à Presidência da ALPB

Logo após a definição dos deputados Branco Mendes e Adriano Galdino, ambos do Republicanos, como candidatos à Presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), neste domingo (4), a cúpula do partido se reuniu com o governador João Azevêdo, na Granja Santana, para oficializar as candidaturas.

Estiveram presentes na reunião, o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Hugo Motta; o presidente da ALPB, Adriano Galdino; e os deputados Branco Mendes e Wilson Filho, que disputavam a indicação da bancada estadual do Republicanos para concorrer ao primeiro biênio (2023-2024).

DEFINIÇÃO

No final da manhã, a bancada estadual eleita do Republicanos esteve reunida, na sede regional do partido, em João Pessoa. No local foram definidas as candidaturas de Branco Mendes e de Adriano Galdino, que vai concorrer ao segundo biênio (2025-2026).

Além dos dois candidatos, estiveram presentes na reunião, os deputados estaduais eleitos pela legenda: Francisca Motta, Jutay Menezes, Márcio Roberto, Michel Henrique e Wilson Filho; e os três deputados federais eleitos, Hugo Motta, Murilo Galdino e Wilson Santiago.

Logo em seguida, o Diretório Estadual do Republicanos divulgou nota sobre a decisão:

NOTA

Por unanimidade, a bancada estadual definiu neste domingo, 04, os nomes do Deputado Estadual Branco Mendes como candidato à Presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba no primeiro biênio e do Deputado Estadual Adriano Galdino para o segundo biênio.

Reafirmando o compromisso de trabalhar junto ao Governo Estadual em defesa dos interesses da Paraíba, apresentamos os nomes ao Governador João Azevedo, contando com o seu apoio.

O Republicanos segue dialogando, unido, apresentando propostas aos paraibanos.

Fonte: Fonte83