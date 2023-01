Réveillon 2023: Ponte desaba na virada, horas após inauguração, e deixa três feridos

Uma ponte que havia sido inaugurada às 18h deste sábado sobre o lago Javary, no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira, na Região Serrana do Rio, desabou minutos antes da virada do ano, seis horas após a inauguração. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por uma ambulância do Samu. O município afirma em nota que as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga e liberadas logo em seguida.

Também de acordo com a prefeitura de Miguel Pereira, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fazem uma perícia técnica na manhã deste domingo para emitir os laudos que expliquem o que aconteceu. O município não informou o nome da empresa responsável pela obra, executada com verba do Governo Federal.

O Corpo de Bombeiros diz ainda que não há relatos de desaparecidos, nem de vítimas que tenham caído na água. E que agentes montaram uma operação de busca preventiva nesta manhã, só para checar se ainda havia algum resgate por fazer.