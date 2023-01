Ricardo Coutinho vai à Justiça contra Pâmela Bório

A defesa do ex-governador Ricardo Coutinho (PT) fez uma petição na Justiça contra a ex-primeira-dama do estado, Pâmela Bório, que esteve acompanhada do filho menor de idade durante os atos antidemocráticos registrados no domingo, 8 de janeiro, em Brasília.

“Diante desses últimos acontecimentos, peticionamos nos autos a informação do grave crime cometido pela genitora, levando o menor a ser partícipe do ato delituoso”, diz trecho da nota emitida pelos advogados de Ricardo, pai do garoto. O político busca conseguir a guarda do filho.

Ainda segundo a nota, “a ação judicial que se discute a guarda do menor Henri Lorenzo Bório Vieira Coutinho já existe, inclusive em primeiro grau. Houve sentença condenando a genitora em prática de alienação parental, baseando-se nas provas contundentes apresentadas ao processo. No entanto, em sede de recurso, a relatora reformou a sentença para conceder a guarda compartilhada, alternado a residência do menor a cada 15 dias”.

Diante desse julgamento em segundo grau, acrescentam os advogados, “nós recorremos ao STJ visando que seja reformado o acordon, para que se mantenha na íntegra a sentença de primeiro grau, no sentido de permanecer a guarda unilateral em favor do genitor. Diante desses últimos acontecimentos, peticionamos nos autos a informação do grave crime cometido pela genitora, levando o menor a ser partícipe do ato delituoso”.

Fonte: F5