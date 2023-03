SÃO JOÃO 2023: Prefeitura de Campina Grande define data para realização do Quadrilhão e do Maior Bolo de Milho do Mundo

Nos preparativos para a edição que vai comemorar os 40 anos d’O Maior São João do Mundo, a Prefeitura de Campina Grande vem realizando constantes reuniões para alinhar os detalhes da festa. Nesta terça-feira, 07, mais um encontro aconteceu, desta vez na sede da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). O objetivo foi definir detalhes iniciais para as realizações do Maior Quadrilhão e do Maior Bolo de Milho do Mundo. Os dois eventos serão realizados no dia 14 de junho, no Parque do Povo.

“Definimos essa data de forma estratégica, levando em consideração o início das férias escolares da Rede Municipal de Ensino. Consideramos que os nossos alunos sempre participam de forma bastante considerável do evento e a Secretaria Municipal de Educação tem sido uma grande parceira ao longo dos anos. Aliás, todas as outras secretarias se unem para realizarmos uma grande festa”, destacou Vanildo leite, secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

Desta primeira reunião, participaram representantes das Secretarias de Educação (Seduc), Assistência Social (Semas), Cultura (Secult), além da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) e da Coordenação de Associações de Jovens de Campina Grande (CAJ’s). Uma nova reunião deve acontecer nos próximos dias. “Tanto o Quadrilhão, quanto o Bolo de Milho, são eventos que atraem um público muito grande e de todas as idades. Sempre nos cercamos de muitos cuidados, principalmente com a segurança e a organização, no geral. Até a data da realização, ainda teremos vários encontros para que no final, tudo saia da melhor forma e que possamos bater a nossa própria marca”, finalizou Vanildo leite.

HISTÓRICO

Desde 2013, Campina Grande detém a marca de Maior Quadrilha Junina do Mundo, quando estabeleceu 628 pares. Já em 2014, esse número chegou a 716. Nos três anos seguintes, os recordes foram batidos com 746, 885 e 908 pares. Por conta da pandemia, o evento só voltou a ser realizado em 2022 e o recorde foi novamente batido, desta vez com 1049 pares. Já o Maior Bolo de Milho do Mundo foi realizado, pela última vez, em 2019, com a marca alcançada de 39,86 metros e 544 quilos. Todos esses números estão atestados pelo Rank Brasil.