Sargento da PM é morto a tiros na PB após sair do trabalho no Parque do Povo

Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (11), próximo da casa onde mora, no Sítio Ferraz, na Zona Rural do município de Queimadas, no Agreste paraibano. De acordo com informações da PM, o sargento estava trabalhando no São João 2018 de Campina Grande, no Parque do Povo, antes do crime acontecer.