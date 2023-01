Sargento é morto com mais de dez tiros em João Pessoa

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Wellington Santos de Melo, de 51 anos, foi morto a tiros na tarde da última terça-feira (24), no bairro das Indústrias, em João Pessoa. No momento do assassinato, Wellington estava trabalhando como segurança em um mercado.

De acordo com a perícia, cerca de onze perfurações foram encontradas no corpo do sargento. Ele foi surpreendido por uma dupla de criminosos que chegaram efetuando os tiros. Após o crime, os suspeitos levaram a arma do sargento.

Wellington Santos de Melo era lotado no 5° batalhão da Polícia Militar há 30 anos. Ele era responsável pelo policiamento nos bairros da Zona Sul da capital. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e levado para o Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu aos ferimentos, principalmente na região do tórax e na cabeça, e morreu antes de dar entrada no hospital.

Pouco antes de morrer, o sargento gravou um áudio para um grupo do Whatsapp, alertando sobre as guerras de facções que têm gerado conflitos em João Pessoa nas últimas semanas.

A polícia já investiga o crime, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O coronel do 5° BPM, acredita que o sargento foi executado.

