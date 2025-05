Sine – Campina Grande oferece 446 oportunidades de emprego esta semana

O Sine Municipal registra para esta semana 446 oportunidades através do sistema de cadastro da Prefeitura de Campina Grande. Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas https://forms.gle/ roNddVnWjdPe2iZm6. É fundamental preencher corretamente todos os campos do formulário.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing, os interessados podem fazer o cadastro presencialmente ou de forma online. O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJ YAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/ viewform. Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio, no preenchimento do formulário, os candidatos devem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Para o atendimento é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência; currículo atualizado e a carteira de trabalho.

Além das oportunidades comuns ao público em geral, algumas vagas estão disponíveis exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Vagas disponíveis em Campina Grande

Açougueiro – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência / 4 VAGAS

Almoxarife – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Armazenista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Assistente administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Atendente de balconista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Atendente de farmácia (Balconista) – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Atendente de telemarketing – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Auxiliar administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 6 VAGAS

Auxiliar de cozinha – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Auxiliar de escritório – PCD – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Auxiliar de limpeza – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Auxiliar de limpeza – PCD – Ensino Médio + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Auxiliar de logística – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 26 VAGAS

Auxiliar de manutenção predial – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Auxiliar financeiro – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Camareira de hotel – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Carregador e descarregador de caminhões – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 30 VAGAS

Churrasqueiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Confeiteiro – Ensino médio + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Cortador de roupas – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Costureiro de calçados a máquina – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Empregado doméstico nos serviços gerais – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Encanador – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Estoquista – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Fiscal de prevenção de perdas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Garçom – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Gerente de bar – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Gerente geral de vendas – Ensino superior completo em administração + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Lavador de carros – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Mecânico de automóveis – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Mecânico de manutenção de maquina industrial – Ensino médio completo – Curso técnico em manutenção de maquinas + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Mestre de obras – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Motofretista – Ensino fundamental – 6 meses de experiência / 1 VAGA

Motorista de caminhão – CNH D – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 9 VAGAS

Motorista entregador – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Operador de caixa – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de caixa – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de empilhadeira – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 4 VAGAS

Operador de vendas (Lojas) – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Pasteleiro – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Pedreiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Recepcionista de hotel – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Recepcionista secretária – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Representante comercial autônomo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Secretária executiva – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Serralheiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Soldador – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 4 VAGA

Técnico de suporte de TI – Ensino médio completo + Curso técnico em TI + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Vendedor interno – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Vendedor porta a porta – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 14 VAGAS

Técnico em segurança do trabalho (Formação na área) – 1 vaga

Enfermeiro (a) auditor(a) (Formação na área + laudo médico) elegível pcd – 1 vaga

Assistente social (Formação na área) 1 vaga

Operador de telemarketing – ensino médio completo – 200 vagas

Carregador e descarregador de caminhões – com ou sem experiência + ensino fundamental – 30 vagas

Fiscal de prevenção de perdas – com experiência + ensino médio completo – 10 vagas

Fonte: Ascom