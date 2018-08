No período de hoje até o dia 17 estão abertas no SINE Municipal a pré-inscrição para participar do Feirão de Empregos que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto, nas dependências do SINE.

Os interessados devem comparecer ao SINE Municipal, localizado nas dependências do Museu Vivo, das 8h às 12h.

De acordo com Hércules Lafite, coordenador do SINE, o Feirão é o resultado de uma parceria com o Mais Emprego e essa é a oportunidade para quem está à procura de um emprego.

Fonte: Codecom