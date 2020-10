Sine Municipal oferece mais de 30 oportunidades de trabalho

By

O Sine Municipal está oferecendo 33 oportunidades de emprego. Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência, com os documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 8h ao meio dia.

Estão disponíveis as seguintes vagas: Açougueiro (Ensino Médio incompleto, e experiência de seis meses em Carteira); Agente de Microcrédito – Campina Grande – escolaridade não exigida e experiência em vendas; Agente de Microcrédito – Lagoa Seca – experiência em Carteira de seis meses; Agente de Microcrédito – Queimadas – experiência em vendas; Auxiliar de Lavanderia (para pessoa com deficiência, Ensino Médio e experiência comprovada);

Auxiliar de Lavanderia (Ensino Médio completo e seis meses de experiência em Carteira); Auxiliar de Marcenaria (não exigida escolaridade e experiência de seis meses em carteira); Auxiliar de Departamento Pessoal (Ensino Médio Completo e experiência de seis meses em Carteira. Atividades: Auxílio na administração pessoal, controle, cálculos e apontamentos, fechar folha de pagamento, atendimento ao cliente e organização de arquivos);

Auxiliar Técnico de Mecânica (Ensino Médio completo e experiência de seis meses em Carteira); Churrasqueiro (Ensino Médio Completo e seis meses de experiência em Carteira); Empregada Doméstica (Ensino Fundamental, seis meses de experiência em carteira, disponibilidade para viajar); Empregada Doméstica (escolaridade não exigida e experiência de seis meses em Carteira);

Faturista (Ensino Médio e experiência de seis meses); Gerente Administrativo (Ensino Médio, experiência comprovada em carteira, ter CNH e ter veículo próprio); Mecânico de Automóvel à diesel (escolaridade não exigida e experiência de seis meses na carteira); Office-boy (Ensino Médio Completo e experiência de seis meses na Carteira, é necessário ter CNH C, ter moto e ser proativo);

Operador de Máquina Copiadora (Ensino Médio Completo, experiência de seis meses em Carteira e ter conhecimento em informática, edição de texto, Corel e Photoshop); Padeiro (escolaridade não exigida e experiência em Carteira de seis meses); Pizzaiolo (Ensino Médio completo, e seis meses de experiência em Carteira); Saladeiro (Ensino Médio e experiência de seis meses em Carteira);

Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática (Ensino Médio completo, seis meses de experiência em Carteira e ter conhecimento de manutenção de notebook); Vendedor Pracista (Ensino Fundamental completo e experiência de seis meses em carteira); Motorista Operador de Guindaste – MUNK- de 40 toneladas, Ensino Médio completo, seis meses de experiência em Carteira e ter disponibilidade para dormir e viajar;

Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial ( Ensino Fundamental completo e experiência de seis meses comprovado em Carteira); e Atendente de Farmácia (vaga para pessoa com deficiência que tenha Ensino Médio completo).

Fonte: Codecom