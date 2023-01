By

Soldado sul-coreano dispara metralhadora por engano perto da Coreia do Norte

Um soldado sul-coreano disparou por engano uma metralhadora perto da fronteira com a Coreia do Norte, forçando os militares a dizer a Pyongyang que o disparo não foi intencional, conforme apontam informações de um relatório registrado neste domingo (29).

Quatro balas foram disparadas durante um exercício em área próxima da fronteira na província de Gangwon na noite de sábado, informou a agência de notícias Yonhap, citando os militares sul-coreanos.

Todos os projéteis caíram no lado sul e nenhum dano foi relatado

A unidade militar informou imediatamente à Coreia do Norte que o tiroteio não foi intencional e intensificou sua postura de preparação, disseram as autoridades.

— Nenhum sinal específico foi detectado do lado norte, e uma investigação está em andamento para estabelecer as circunstâncias exatas do incidente — disse um oficial militar à Yonhap, tendo sua identidade preservada.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra depois que os combates foram interrompidos por um armistício em 1953, e estão separadas pela Zona Desmilitarizada (DMZ) de quatro quilômetros de largura que se estende por 250 quilômetros ao longo da península coreana.

Apesar do nome, a DMZ é um dos lugares mais bem limitados do mundo, repleta de campos minados e cercas de arame farpado.

A última vez que os dois lados trocaram tiros na fronteira foi em maio de 2020, quando pelo menos quatro projéteis da Coreia do Norte atingiram o posto de guarda na parte central da DMZ, obrigando as tropas de Seul a revidar.

Fonte: Extra/Globo