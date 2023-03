SUSPENSO: trem para de funcionar entre Santa Rita e João Pessoa

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou, nesta quinta-feira (9), a suspensão das viagens de trem entre as cidades de João Pessoa e Santa Rita.

De acordo com o órgão, a suspensão do serviço é devido a recuperação estrutural na ponte entre o bairro do Alto do Mateus e o município de Bayeux.

Até o momento, a CBTU não divulgou nenhuma data para o retorno das viagens, mas garantiu que está trabalhando par que seja retomado “o mais breve possível”. Apesar dessa paralisação, o trajeto para Cabedelo está mantido.

Fonte: F5