Governo abre inscrições para seleção de 2.453 profissionais de saúde no combate ao Covid-19

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou nesta terça-feira (24) as inscrições para a seleção simplificada de profissionais de saúde. As vagas são para os municípios de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Mamanguape, Patos e Pombal, e visam suprir as demandas dos hospitais, provenientes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de março no site www.portaldacidadania.pb. gov.br . O contrato de trabalho terá validade de 90 (noventa dias) e pode ser prorrogado por igual período.

O edital, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, prevê 346 vagas para médicos, 1.606 para profissionais da enfermagem, 336 para Fisioterapeutas, 10 vagas para o Lacen-PB, 100 vagas para técnico em vigilância em saúde, 50 para técnico em análises clínicas e 5 vagas para videofonista. Algumas destas vagas serão destinadas ao Complexo regulador estadual para Covid-19. O candidato só poderá se inscrever uma vez. Constatada mais de uma inscrição o candidato será excluído do processo. A remuneração varia de um salário mínimo até R$ 14 mil.

A Chamada Pública será feita de forma regionalizada, na qual o candidato concorrerá apenas à vaga da Gerência Regional de Saúde para a qual se inscreveu. Os plantões serão realizados em 40 horas semanais e, de acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, as medidas respeitam legislação em vigor e protegem o profissional de saúde.

“Enfatizamos que este é um momento em que precisaremos de reforço, por uma situação atípica em todo o mundo, porém não devemos deixar de cuidar da saúde dos profissionais. A carga horária e os plantões foi proposta de forma que não exponha os médicos, enfermeiros e demais profissionais ao contato com o paciente durante um tempo prolongado, minimizando o risco de contaminação”, enfatizou o secretário.

As chamadas serão realizadas de forma gradativa, de acordo com a ampliação de leitos nas ondas de combate ao coronavírus. Por conta do risco de aumento de mortalidade do coronavírus (Covid-19), não será permitida a participação de candidatos com mais de 60 anos de idade, ou que se enquadrem em outro grupo de risco da doença.

Fonte: Ascom