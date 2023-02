Um engavetamento deixa o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (13) no trecho das BRs 230 e 101, em cima do viaduto Major Ciraulo, em Bayeux

Até o momento não há registro de feridos. São seis veículos envolvidos, entre eles uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar

De acordo com informações enviadas por populares o trânsito está com fluxo lento desde as proximidades do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. Até o momento não há registro de presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local.

Vítima de tentativa de homicídio na tarde deste domingo (12), no bairro do Jatobá, está internada em estado grave na UTI do Hospital Regional de Patos

Um homem que foi vítima de tentativa de homicídio na tarde deste domingo, dia 12 de fevereiro, no bairro do Jatobá, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Complexo Hospitalar Regional de Patos, segundo informou a assessoria da unidade.

A vítima, que foi identificada com Francisco Martins, mais conhecido por “Nego Chico”, deu entrada no Hospital Regional com ferimentos na região da face em decorrência de disparos de arma de fogo.

Os primeiros atendimentos foram feitos na Área Vermelha e posteriormente ele foi encaminho para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu estado é considerado um pouco grave.

O crime foi registrado na Rua Anatildes de Lucena, no bairro do Jatobá, setor sul de Patos. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, Francisco foi atingido pelos disparos após sair de um estabelecimento na referida rua.

A vítima conseguiu correr até uma peixada localizada nas proximidades e pedir socorro aos populares. Bastante fraco diante da perda de sangue, o homem ficou caído em via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local e o socorreu até o Hospital Regional de Patos.